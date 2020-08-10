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Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

Виктория Дайнеко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нумеролог – подруга Виктории Дайнеко назвала причину, по которой 33-летняя певица до сих пор одинока. Звезда "Фабрики звезд" согласилась с ее мнением, поэтому решила поделилась им с поклонниками.
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Виктория Дайнеко согласилась с тем, что она является альфа-самкой с высоким темпераментом, которая привлекает мужчин, но не дает им возможности оказать помощь. Певица горда своей самостоятельностью, однако это мешает ей довериться сильному полу.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Также Виктория решила ответить на другие вопросы подписчиков. Она рассказала, что во время карантина не работала, ведь это было невозможно. Как только режим самоизоляции завершился, Дайнеко отправилась в салон красоты.

Многих поклонников интересовало, почему певица не показывает дочь. Артистка уверена, что личная жизнь не должна предаваться огласке. "Не понимаю, почему это так важно?" – задалась вопросом Виктория. Певица дала понять, что не станет рассказывать об избраннике, если тот у нее появится.

Напомним, что в 2015 году Виктория Дайнеко связала себя узами брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лидию. Через год супруги начали часто ссориться, а потом развелись. Позже Дмитрий закрутил роман с подругой Виктории.

Автор: 10 августа 2020, 12:13 Источник: Instagram
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Как менялась Виктория Дайнеко

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