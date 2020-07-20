Дайнеко заподозрили в романе с известным модельером

Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о новых отношениях. Певица снялась с дизайнером Оскаром Ренкелем.



Звезда поделилась снимками в своем инстаграм-аккаунте. На фото мужчина обнимает исполнительницу за талию и склоняется к ней. Фолловеры заподозрили, что артистка обрела личное счастье.

"Какие вы красивые люди", "Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!" – прокомментировали кадры поклонники Виктории Дайнеко. Знаменитость не стала ни подтверждать, ни опровергать домыслы подписчиков.

Оскар Ренкель живет и работает в Нью-Йорке. Ему около 35 лет. Раньше его можно было увидеть в шоу "Дом-2", "Бородина против Бузовой" и "Битва ресторанов".

Виктория Дайнеко предпочитает хранить личную жизнь в секрете. После развода с Дмитрием Клейманом ее подозревали в новых отношениях, но этому не нашлось официального подтверждения.

Напомним, что отношения артистки с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом начались в ноябре 2014 года. Осенью 2017-го певица и музыкант развелись.

