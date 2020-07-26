Дайнеко вместе с дочерью бежит из США: Пустите нас домой

Викторию Дайнеко пандемия коронавируса застала во время путешествия. Почти полгода назад артистка улетела отдыхать в США, но потом не смогла вернуться из-за ограниченных авиасообщений.
В своем инстаграм-аккаунте финалистка "Фабрики звезд" рассказала, что мечтает попасть на самолет, который вывозит россиян на Родину, но пока тщетно. Также Виктория покупала билеты на обычный рейс, но его отменили.
Дайнеко отметила, что из-за этой ситуации у нее появилась клаустрофобия. Ей кажется, что она находится в замкнутом пространстве. "Пустите нас домой", – написала артистка.
Стоит отметить, что через некоторое время певица удалила публикацию из своего аккаунта.
Осенью 2015 года у Дайнеко родилась дочь. Отцом ребенка является барабанщик Дмитрий Клейман, с которым певица рассталась три года назад. Любопытно, что артистка скрывает лицо своей наследницы. Имя девочки также неизвестно.
Недавно Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о новом романе. Певица показала снимок, на котором запечатлена с модельером Оскаром Ренкелем. Позже она также удалила эту публикацию.
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