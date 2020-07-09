46-летняя Мария Порошина удивила поклонников откровенной фотографией

Мария Порошина умеет заинтриговать своих фанатов и дать новый повод для многочисленных обсуждений. На этот раз на личной странице актрисы в "Инстаграм" появились весьма откровенные фотографии. Артистка надела длинное платье и оголила свою грудь.

Поклонники смогли по достоинству оценить новый образ Марии Порошиной и написали десятки восторженных комментариев. Многие из подписчиков звезды до сих пор не могут поверить, что многодетная мама настолько шикарно выглядит, ведя столь активный образ жизни и напряженная работа должны хоть как-то влиять на состояние артистки.

По словам самой Порошиной, ей не всегда удается сохранять идеальную фигуру. Она не раз заявляла, что склонна к полноте, и одна лишняя булка в ее рационе может перечеркнуть многолетние труды артистки. Не так давно Мария призналась, что поправилась за время самоизоляции на пару лишних килограммов. Из-за того, что вся дружная семья Порошиной скрывалась от бушующей пандемии коронавируса на даче, актрисе приходилось много готовить, развлекая своих родственников различными блюдами.

Звезда кино объявила войну лишним килограммам, так как от ее внешнего вида зависит большинство приглашений на съемки и рекламные проекты. Мария Порошина уверена, что ей просто необходимо держать себя в форме для того, чтобы не только не стесняться ходить в купальнике по пляжу, но и в первую очередь для работы.

"Когда ты играешь в спектакле, быть полной тяжело физически. Плюс ко всему, если человек худеет, то он выглядит моложе. Поэтому я беру себя в руки, несмотря на то, что я слабохарактерная", – разоткровенничалась актриса.

Секретами быстрого похудения Мария не поделилась, но зато собрала восторженные комментарии фанатов. Ярые поклонники призвали артистку ничего не делать со своей внешностью, а просто наслаждаться жизнью.