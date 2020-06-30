Дочь Порошиной и Куценко оголила интимное место

24-летняя Полина Куценко пробует себя в роли актрисы. Девушка делится кадрами со съемок.



Полина родилась в семье актеров Гоши Куценко и Марии Порошиной. Отец часто брал маленькую дочь на работу. Во время съемок картины "Любовь-морковь 2" Полина поинтересовалась у Куценко, почему он никогда не предлагал ей играть в кино.

С этого момента и начался путь будущей актрисы. В 2007-м она дебютировала в крошечном эпизоде сериала "На пути к сердцу", но по-настоящему заявить о себе смогла в фильме "Компенсация". Позже она окончила подготовительные курсы школы МХАТ и Театральный институт имени Щукина.

Сейчас Полина участвует в съемках и пытается активно показать, что она не папина дочь, а самостоятельный артист. Она хочет сначала посвятить себя театру и кино, а лишь потом заводить семью.

Кстати, сердце Полины уже занято молодым режиссером Яном Яновским. Мария Порошина считает, что работа в одной сфере может сильно сплотить молодую пару, и надеется на дебют дочери и ее ухажера в одном проекте.

Молодая актриса ведет свои социальные сети, в которых выкладывает кадры со съемок и фотосессий. На одной из последних фотографий Полина, сидя на диване, позирует перед камерой со стильной прической и оголенным плечом.

Девушка выглядит в кадре очень стильно и завораживающее. "Инстаграм" Куценко-младшей полон подобных фото. Она также занимается помощью приютам для животных.