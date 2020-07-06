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"Сильно возмущен": Петросян намерен подать в суд на обидевшего молодую жену Коклюшкина

Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Евгений Петросян решил заступиться за Татьяну Брухунову. Он собирается привлечь коллегу к ответственности и добиться того, чтобы тот заплатил штраф за оскорбления его супруги.
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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин позволил себе негативно высказаться о пассии Евгении Петросяна. Артист терпеть этого не стал. Адвокат юмориста Сергей Жорин передал соответствующее заявление в прокуратуру.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен", – отметил защитник Петросяна. По его словам, сказанное Виктором Коклюшкиным однозначно является оскорблением, поскольку было направлено на унижение чести и достоинства Татьяны Брухуновой.

Если после проверки факт административного правонарушения будет доказан, сатирик будет вынужден заплатить штраф. Цена неосторожных высказываний может составлять несколько сотен тысяч рублей.

Ранее Виктор Коклюшкин заявил, что Евгений Петросян перестал появляться на телевидении из-за новой жены. Якобы Татьяна Брухунова – совершенно не тот человек, который должен быть рядом с артистом.

"Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой. Меня тошнило. Это такая гадость!" – вылил ушат помоев на девушку друг Евгения Петросяна.

Автор: 6 июля 2020, 10:06 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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