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"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Отношения любимых женщин комика Евгения Петросяна остаются натянутыми. Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова и его дочь Викторина Петросянц не могут найти общий язык. Сложную ситуацию в семье артиста прокомментировали близкие друзья.
прочитано 28486 раз

По словам звезды шоу "Кривое зеркало" Виктора Коклюшкина, Татьяна не пара Евгению Вагановичу, и Викторине это отлично известно. Писатель-сатирик отметил, что Петросян стал героем банальной ситуации, которую можно обнаружить "в каждой пятиэтажке": дочь ревнует отца к молодой супруге.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Коклюшкин расстроен из-за того, что Петросян после женитьбы редко появляется на экранах. Он уверен, что творческий застой у юмориста произошел именно из-за Татьяны.

"Не подходит она ему", – заявил Виктор Михайлович. Писатель-сатирик вспомнил экс-супругу приятеля Елену Степаненко. Она, по мнению Коклюшкина, была надежным другом и товарищем – именно такие люди и должны быть рядом со звездами эстрады.

С Виктором Коклюшкиным согласен другой коллега Евгения Петросяна. Друг комика не стал называть своего имени, он испугался гнева юмориста. Приятель знаменитости отметил, что удивился, узнав о новой супруге Евгения Вагановича. Избранница юмориста произвела на него отвратительное первое впечатление. "Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой – меня тошнило. Это такая гадость", – вылил ушат помоев на Татьяну друг Евгения Вагановича. Инсайдер добавил, что Татьяна переполнена злобой.

Автор: 29 июня 2020, 18:06 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ТуХлячка Брехунова не только у друзей Петросяна вызывает рвотный рефлекс.
К сожалению у Вагиныча старческий маразм проявился исчезновением брезгливости и всеядностью.
Гость
Ответить
Не думала что нашего любимого всеми юмориста такие жлобские вкусыО чем вообще с гней можно поговорить Если и прочитала больше олдной книги,то т хорошо И поехала завоевывать папиков Даже,если ут этого старика почвились тл хоть какие то чувства,то нельзя на это было даже внимание обращать Не имела права Все знают,что старики все падкии на молодость,но это уде аразматические отклонения,а не чувства Человек теряет ориентиры ии емуикажется.чтовсе не позади,а впередит И,если бы это жлобиха,у которой только одна цель-подцепить кошелек,должна была просто отойти в сторону,аи неи греть руки
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