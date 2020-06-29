"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев

Отношения любимых женщин комика Евгения Петросяна остаются натянутыми. Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова и его дочь Викторина Петросянц не могут найти общий язык. Сложную ситуацию в семье артиста прокомментировали близкие друзья.

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