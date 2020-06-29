"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев

По словам звезды шоу "Кривое зеркало" Виктора Коклюшкина, Татьяна не пара Евгению Вагановичу, и Викторине это отлично известно. Писатель-сатирик отметил, что Петросян стал героем банальной ситуации, которую можно обнаружить "в каждой пятиэтажке": дочь ревнует отца к молодой супруге.
Коклюшкин расстроен из-за того, что Петросян после женитьбы редко появляется на экранах. Он уверен, что творческий застой у юмориста произошел именно из-за Татьяны.
"Не подходит она ему", – заявил Виктор Михайлович. Писатель-сатирик вспомнил экс-супругу приятеля Елену Степаненко. Она, по мнению Коклюшкина, была надежным другом и товарищем – именно такие люди и должны быть рядом со звездами эстрады.
С Виктором Коклюшкиным согласен другой коллега Евгения Петросяна. Друг комика не стал называть своего имени, он испугался гнева юмориста. Приятель знаменитости отметил, что удивился, узнав о новой супруге Евгения Вагановича. Избранница юмориста произвела на него отвратительное первое впечатление. "Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой – меня тошнило. Это такая гадость", – вылил ушат помоев на Татьяну друг Евгения Вагановича. Инсайдер добавил, что Татьяна переполнена злобой.
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