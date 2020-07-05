Бандиты угрожали убийством Дмитрию Губерниеву

Сегодня Дмитрий Губерниев является известным на всю Россию журналистом. Однако когда-то все было сильно иначе.

Имя комментатора Дмитрия Губерниева знает каждый, кто хоть немного интересуется миром спорта или спортивной журналистикой. Телеведущий работает над множеством проектов, принимает участие в различных передачах. Одним словом, жизнь бьет ключом.

Сам Губерниев признается, что все его достижения – не подарок жизни. В определенный период ему приходилось очень нелегко. Речь идет о пресловутых девяностых, когда для того, чтобы не голодать, успешному ныне ведущему пришлось устроиться на работу в качестве охранника в казино.

Время на той должности оставило свой отпечаток в памяти Дмитрия. Бывали случаи, когда криминальные или околокриминальные элементы угрожали Губерниеву убийством.

По всей видимости, сомнительные перспективы стычек с бандитами не пришлись по вкусу Губерниеву, из-за чего он решил поучаствовать в кастинге на известном телеканале. Ради того, чтобы попробовать себя в качестве ведущего, Дмитрию пришлось заплатить 100 долларов – внушительную сумму на тот момент. Стремления Губерниева не прошли даром, и теперь знаменитости не приходится подвергать себя риску ради карьеры.