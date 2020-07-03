"Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки": пронзительный рассказ Повалий о разводе

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", – писал Лев Толстой в романе "Анна Каренина". Для народной артистки Украины Таисии Повалий эти слова стали особенными...



Таисия Повалий редко выпускает клипы, но каждый при этом превращается в маленький фильм, небольшую историю. Так случилось и с видео на песню "Особенные слова", написанную на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Коханой. Премьера состоится 3 июля. Получилась очень пронзительная история.

Идея клипа принадлежит Сереже Ткаченко – знаменитому украинскому клипмейкеру и режиссеру. Он снял более 200 музыкальных роликов для топовых украинских и российских артистов, среди которых Валерий Меладзе, группа "ВИА Гра", Елка, Николай Басков, Вера Брежнева.



"Это история взрослой пары. У них есть шестилетняя дочь, но их отношения переживают не лучшие времена, – рассказал Ткаченко. – Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки, не щадя никого… Таисия Повалий выступает в нашем мини-кино в образе рассказчицы, проводника сюжета".

Когда родители расстаются, у ребенка уходит земля из-под ног. И как ему разорвать свое сердце пополам? К счастью, клип-драма заканчивается надеждой на хеппи-энд. От лица рассказчицы этой истории Таисии Повалий звучат проникновенные слова: "Когда ты даришь человеку жизнь, ты должен постараться сделать все, чтобы он был счастливым. Даже если тебе трудно…"

Роль мужа и отца в клипе сыграл известный украинский актер Евгений Сычев, женой и мамой стала модель Татьяна Рубан, а роль их экранной дочери досталась Николь Немчик. Несмотря на юный возраст, это не первая ее работа в кино.