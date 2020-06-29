55-летняя Таисия Повалий стала многодетной матерью

У народной артистки Украины Таисии Повалий один из самых дружных и многочисленных фан-клубов. Он объединяет поклонников разных возрастов из разных стран. И каждый из них наверняка бы хотел спросить о чем-то любимую певицу. "Дни.ру" предоставили им такую возможность – попросили придумать вопросы. На самые интересные звезда дала ответы.

Кто ведет Ваши страницы в социальных сетях?

Все тексты постов я пишу сама, продумывая каждое слово. Сама же отбираю фотографии. А размещают все это уже специалисты по сетевым технологиям. У меня просто физически нет времени сидеть в интернете, делать репосты. Я же мама, бабушка, дочь, певица, женщина! И для меня столько интересного в офлайне, говоря современным языком. При этом я читаю все комментарии, которые вижу под своими публикациями. Уже понимаю, кто троллит за деньги, а кто от всей души беззлобно пишет мне, типа челка не идет или платье не нравится.

Ваши коллеги постоянно выходят в онлайн-эфиры, а Вы чего боитесь?

Я очень серьезно отношусь не только к концертной программе, но и к общению со своими поклонниками. Для меня это важный разговор! Каждый раз я иду с особенным посылом к людям, чтобы они чувствовали то, что чувствую я. Хочу делиться сокровенным. А быт – это немного не то, не о нем я хочу говорить. Гораздо больше хочу делиться с людьми эмоциями, опытом. Именно с этой целью иду к зрителям.

Что Вы предпочитаете слушать из музыки?

Классику, великих оперных исполнителей. В машине же всегда включены музыкальные радиостанции. Разумеется, слушаю и свои песни. Каждая из них – мой ребенок. Выстраданные, желанный, любимый. Так что я – многодетная мама (смеется). А сейчас, когда появился внук, слушаю с ним много детских песенок.

А на фильмы есть время?

Мне нравятся картины о любви. Но в свое время я так много их видела, что сейчас предпочитаю познавать себя и наслаждаюсь своими чувствами, а не иллюзорными с экрана.

У Вас есть дом в Испании. Узнают ли там?

Конечно! Даже если иду в очках. Там так много русских и украинцев, что даже в магазине можно обойтись без знания испанского языка (смеется). Этим летом, кстати, собираюсь туда, если откроют границу и позволят всем известные обстоятельства. Надо и дом проверить, и в море поплавать – для ножки полезно.

Кстати, как Ваш перелом?

Все, слава Богу, давно срослось. Но поскольку нога была буквально вывернута, то серьезно пострадали мышцы. Сейчас разрабатываю их.

У Вас вышел очень необычный по звучанию альбом "Эйфория". А когда будет шанс услышать его в живом исполнении?

Я планировала этим летом выступать в курортных городах. В той же Одессе, например. И для лета энергичные ритмы очень подходили. Но в этом году, вероятно, тур по югу не состоится, так что живьем порадую "Эйфорией" в следующем.

О чем Вы думаете перед выходом на сцену, как настраиваете себя?

Утром в день концерта меня лучше не трогать и не беспокоить – я мыслями уже на сцене. Всегда напряжена, всегда волнуюсь, всегда боюсь каких-то сюрпризов. На сцену иду на автомате – никого и ничего вокруг себя не вижу и не слышу.

Как начинается Ваше утро?

С двух чашек крепкого кофе со сливками. Правда, врачи говорят, что на голодный желудок это вредно, поэтому мама всегда следит, чтобы я что-то поела, а потом уже пила кофе.

Как в контактах мобильного телефона Вы с супругом друг у друга записаны?

Игорь у меня – Лихутик, а я у него – Таечка.

Вам 55 лет, но выглядите Вы потрясающе. Откройте секрет!

Хорошие гены, правильные режим жизни, хорошее питание и, что самое важное, любовь к себе и к окружающим.

Что для Вас означает "жить"?

Это иметь возможность делиться своими эмоциями, настроением, историей с публикой. Возможность украшать жизнь людей своими песнями. Возможность знать, что ты любишь и любима!