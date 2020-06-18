О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм

Галина Вишневская, Майя Плисецкая, Людмила Гурченко написали захватывающие автобиографии. Поклонники не раз просили и Таисию Повалий сесть за книгу, ей ведь есть что рассказать. Все знают ее отменное чувство юмора, вкус, эрудицию – книга была бы потрясающей!
"Подводить итоги мне пока рановато, хотя есть что вспомнить, кого поблагодарить, – улыбнулась Тая. – Да и книгой надо заниматься основательно, а где взять время? У меня сцена, внук, огород, любимый муж! Нет, пока эта затея откладывается!"
А на днях к певице обратились с телевидения с предложением снять о ней художественный фильм. Мол, у такая история жизни захватывающая, что получится прекрасная многосерийная лента. Мужья, сцена, политика... Тут есть место и драме, и любовной саге, и мюзиклу. Сценарий и актеров пообещали утверждать с ней лично.
"Я обещала подумать, но вряд ли соглашусь, – сказала Тая. – Пусть лучше люди судят обо мне по песням и по моим эмоциям. Это ценнее всего".
Напомним, что фильмы были сняты о многих ныне здравствующих звездах, в том числе об Алле Пугачевой и Эдите Пьехе. А актеру Виктору Сухорукову вовсе при жизни поставили памятник.
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