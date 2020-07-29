Ужас и кошмар: фаворитка Пугачевой о жизни с малышкой в охваченном смертельной заразой Нью-Йорке

Многие российские звезды тем или иным образом связаны с Америкой. У Валерия Леонтьева там дача, у Игоря Крутого – квартира, Алсу рожала в Соединенных Штатах. Ну а Виктория Дайнеко как настоящий русский патриот провела среди янки всю самоизоляцию.

Откуда у 33-летней выпускницы "Фабрики звезд-4" деньги на многомесячную жизнь в США – вопрос открытый. Причем находится она там не одна, а с четырехлетней дочкой.

"Все время мы находились с малышкой в Калифорнии, – призналась Дайнеко. – Но когда уже совсем не было сил и безумно хотелось домой, я решила приехать в Нью-Йорк. Хотя я, как и все, читала новости и думала, что там ужас и кошмар. На самом деле все не так".

"В отличие от Калифорнии, в Нью-Йорке жизнь кипит, все на улице в масках и если вдруг на секунду ты ее снимешь, кто-то рядом обязательно произнесет: Ma’am, you should wear a mask ("Мэм, вам следует надеть маску"), – продолжает Виктория. – Кстати, в туристическую медицинскую страховку не входит ковид, поэтому нам нужно быть аккуратнее всех переживающих за свое здоровье, потому что любые медицинские расходы в США, не покрытые страховкой, это не то, с чем любой человеком хотел бы столкнуться".

Виктория Дайнеко права. Как сообщил канал CNBC, люди, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией, должны готовиться к тому, что им придется заплатить от 42 486 долларов до 74 310 долларов, если у них нет медицинской страховки, или она покрывает не все риски.

Напомним, в 2004 году в возрасте 17 лет Вика Дайнеко стала участницей телепроекта Первого канала "Фабрика звезд-5" под руководством певицы Аллы Пугачевой, где одержала победу и получила квартиру в Москве. Примадонна тогда назвала молодую певицу "якутским бриллиантом".