"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни

Прохор Шаляпин рассказал о своей интимной жизни. Скандально известный исполнитель объяснил, почему секса у него в жизни не так много.

"Любой плохой день можно исправить сном, едой и сексом. Если не помогло, открывайте коньяк. На самом деле я – Стрелец, человек любвеобильный, поэтому секс обожаю", – признался Прохор Шаляпин. Певец отметил, что, несмотря на некоторую скандальность своего образа, предпочитает не распространяться на столь личную тему.

Тем не менее, сейчас у артиста воздержание. Дело в том, что его любимая женщина Татьяна Дэвис находится в Канаде, а, как известно, из-за пандемии коронавируса границы закрыты, поэтому певец не может встретиться со своей дамой сердца. "Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок", – пошутил артист.

Таким образом Прохор Шаляпин намекнул на свои отношения и последующий за ними брак с Ларисой Копенкиной. Даже после расставания эпатажная парочка сумела сохранить дружеские отношения. А вот с другой своей женщиной, киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, Прохору мирно расстаться не удалось. Теперь экс-влюбленные предпочитают вообще не вспоминать друг о друге при разговоре с журналистами.

Певец признался, что он против беспорядочных связей. "У меня фобия – я боюсь чем-то заразиться, особенно это касается неизлечимых болезней. Из-за этого, признаюсь, у меня в жизни очень мало секса. Я всех боюсь и очень брезгую", – признался Прохор Шаляпин.

Артист считает для себя неприемлемым и секс по видеосвязи. Он объяснил, что публичный человек и не может позволить себе такое. Певец боится, что потом интимный ролик с ним может оказаться в Сети. "Даже когда сплю, телефон оставляю в другой комнате, чтобы никто не смог меня ни увидеть, ни услышать", – сообщил Прохор Шаляпин.