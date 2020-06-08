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"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Сегодняшнее утро началось для Виталины Цымбалюк-Романовской со страшной новости. Киевской пианистке сообщили, что у Армена Джигарханяна инсульт, и состояние ее бывшего мужа оценивается как тяжелое. Корреспондент "Дни.ру" связался с Виталиной по телефону.
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"Когда я узнала об этом, мне стало плохо с сердцем, резко поднялось давление. Состояние было предобморочное, – со слезами в голосе призналась Виталина. – Пришлось даже вызывать скорую. Врачи сказали, что волнение спровоцировало все это. Едва меня откачали".

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Однако пианистка тревожится не за себя, а за 84-летнего Армена Джигарханяна. "Очень надеюсь, что у него все-таки не инсульт, что это не окончательный диагноз, – сказала Цымбалюк-Романовская. – У него уже было два инсульта, и теперь организм может просто не справиться. Я очень хочу, чтобы он нашел в себе силы, чтобы свершилось чудо. Хотя, кажется, в данном случае остается только молиться".

Чудо и то обстоятельство, что Джигарханян, несмотря на возраст и букет болезней, столько лет оставался в строю. Вероятно, это заслуга его теперь уже бывшей жены Цымбалюк-Романовской.

Виталина заботилась об актере, кормила с ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку, следила, чтобы он пил лекарства по часам и ел только диетическую пищу. Когда враги разлучили влюбленных, организм Армена Борисовича стал давать сбои. Итог – реанимация и тяжелое состояние...

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской стал третьим для Армена Джигарханяна. Он продлился с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017 года.

Автор: 8 июня 2020, 11:43
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья с мнением
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и да, раз уж и сердчишко пошаливает - пора "невесте без места" к бабкам на лавку. А ей все детей в будущем приписывают. Поизносился организм. Платочек на голову прикупит, а стремными старообразными тряпкес мамо на жизнь вперед обеспечила. Сплетничать тетя явно с детства здорова, судя по событиям последних дней.
Ольга Чернова
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Губкин карманный журналист Цымбалюк-Романовской...постоянно вытаскивает её в медиа-пространство..
Гостья с мнением
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А сценарии все дебильнее и дебильнее. Интересно, кто из нынешнего окружения Джигарханяна стал бы звонить Цымбалюк и отчитываться?
Третья попытка привлечь к себе внимание даже глупее двух предыдущих, хотя казалось бы. Не успела аудитория переварить глупость о скончавшейся журналистке Норкиной и очередное селючье хамство с неизменным "Это Армен Борисович так говорил"... Никогда такого не было и вот опять )
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