"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую

"Когда я узнала об этом, мне стало плохо с сердцем, резко поднялось давление. Состояние было предобморочное, – со слезами в голосе призналась Виталина. – Пришлось даже вызывать скорую. Врачи сказали, что волнение спровоцировало все это. Едва меня откачали".
Однако пианистка тревожится не за себя, а за 84-летнего Армена Джигарханяна. "Очень надеюсь, что у него все-таки не инсульт, что это не окончательный диагноз, – сказала Цымбалюк-Романовская. – У него уже было два инсульта, и теперь организм может просто не справиться. Я очень хочу, чтобы он нашел в себе силы, чтобы свершилось чудо. Хотя, кажется, в данном случае остается только молиться".
Чудо и то обстоятельство, что Джигарханян, несмотря на возраст и букет болезней, столько лет оставался в строю. Вероятно, это заслуга его теперь уже бывшей жены Цымбалюк-Романовской.
Виталина заботилась об актере, кормила с ложечки, варила клюквенный компот, водила под ручку, следила, чтобы он пил лекарства по часам и ел только диетическую пищу. Когда враги разлучили влюбленных, организм Армена Борисовича стал давать сбои. Итог – реанимация и тяжелое состояние...
Напомним, что брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской стал третьим для Армена Джигарханяна. Он продлился с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017 года.
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