"Дельфинчик": Куценко флиртует с многодетной Порошиной

Актеры Мария Порошина и Гоша Куценко продолжают поддерживать хорошие отношения после расставания. Бывшие влюбленные время от времени обмениваются теплыми сообщениями.

В честь Дня защиты детей Мария Порошина показала фотографию с наследницей Аграфеной. В кадре мать и дочь позируют с двумя дельфинами. "Самый радостный день в году. Самое дорогое, что у нас есть, – это дети!" – написала актриса в своем инстаграм-аккаунте.

На семейный снимок отреагировал ее бывший возлюбленный Гоша Куценко. "Маша! Ты дельфинчик!" – оставил комментарий восхищенный актер. С ним согласились поклонники. "Как приятно смотреть на такую красоту", – поделился мыслями один из подписчиков.

Ранее Мария Порошина пожаловалась, что набрала лишние килограммы за время карантина. Актриса пообещала поклонникам взять себя в руки и вернуться в прежнюю форму. По ее мнению, худая женщина выглядит моложе полной.

Напомним, что Мария Порошина одна воспитывает пятерых детей. В незарегистрированном браке с Гошей Куценко она родила дочь Полину. Второму возлюбленному Илье Древнову звезда подарила трех наследниц – Серафиму, Аграфену и Глафиру.

Также у актрисы есть сын Андрей. Имя отца мальчика знаменитость скрывает. Мужчина не связан с шоу-бизнесом и проживает в другой стране. В конце марта стало известно, что Мария Порошина рассталась с таинственным ухажером.