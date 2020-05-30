Родившая пятого ребенка Порошина взвыла из-за лишних килограммов

Мария Порошина объявила войну полноте. 46-летняя актриса призналась, что в во время карантина набрала вес.

Многодетная звезда намерена сохранить стройность. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что собирается приложить для этого максимум усилий.

Актриса отметила, что ей надо держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей, а потому что она играет в спектакле, и ей физически тяжело в полном весе. Мария Порошина добавила, что если человек худеет, он выглядит помоложе.

"Я беру себя в руки, хотя я слабохарактерная во многом, и мне очень сложно", – призналась знаменитость. Как именно собирается худеть, артистка не рассказала.

Можно предположить, что на решение Марии Порошиной сохранять стройную форму повлиял телепроект "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", в котором она участвовала. Звезда рассказывала, что за время репетиций похудела на восемь килограммов и вновь вернулась к тому весу, в котором была в школе.

Напомним, ранее Мария Порошина рассказывала, что решила участвовать в популярном шоу ради пятерых детей. Она хочет порадовать их своими успехами.