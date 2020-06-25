"У них действительно есть ребенок": заявлено о пополнении в семье Петросяна и Брухуновой

Евгений Петросян оказался между двух огней. С одной стороны – дочь Викторина, невзлюбившая его новую пассию – 31-летнюю Татьяну Брухунову, которая, к слову, после свадьбы оставила свою фамилию. С другой стороны – сама Татьяна, которая не прочь воспользоваться щедростью супруга.
Викторина лишилась биологической матери в совсем раннем возрасте, поэтому считает ею Елену Степаненко, которую Евгений Петросян бросил ради ее молодой "копии". Викторина переживает, что отец тратит немалые средства на новую супругу. Будучи искусствоведом, она также беспокоится о судьбе антиквариата, которым пока владеет комик.
Масла в огонь подлили слухи о появлении на свет ребенка Евгения и Татьяны. Одна из знаменитых диетологов рассказала, что, по словам ее звездной клиентки Регины Дубовицкой, Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой именно ради ребенка.
А вот известный художник Никас Сафронов открыто заявил, что у пары уже есть малыш. "У них действительно есть совместный ребенок. О том, что Петросян снова стал отцом, я узнал от наших общих знакомых", – признался Сафронов.
Художник отметил, что благодаря отмене карантинных мер у него появилась возможность поздравить пару с пополнением в семье. Он намерен написать картину с изображением Петросяна и его ребенка.
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