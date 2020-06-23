Елена Степаненко высказалась об увольнении с телеканала "Россия 1"

На днях появилась новость о закрытии передачи Елены Степаненко "Еще не вечер!". Якобы шоу не получило ожидаемых рейтингов, зрители не оценили новое амплуа юмористки.
Не помогли передаче и знаменитости, которые приходили в гости к ведущей: Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Виктор Дробыш, Елена Воробей... Прошел слух о том, что Степаненко тяжело восприняла потерю работы.
Впрочем, все это не так. Шоу "Еще не вечер" покажут в эфире. Продолжение состоится в новом телевизионном сезоне. Сейчас наступили каникулы. Новость о закрытии передачи опровергла Степаненко.
"Нет, не закрывают. На лето ушли в отпуск. С сентября выйдем в эфир. Слухами земля полнится!" – сказала артистка.
Летом покажут еще два выпуска шоу, которые были отсняты ранее. Однако 26 июня вместо передачи экс-супруги Евгения Петросяна телеканал решил пустить в эфир концерт Лиона Измайлова.
Напомним, что, перед тем как вернуться на телевидение, Елена Степаненко похудела на 40 килограммов и стала выглядеть гораздо моложе. Многие заподозрили, что артистка воспользовалась услугами пластического хирурга, но она заверила: дело в правильном питании.
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