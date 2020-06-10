Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Среда
10 июня
Лента новостей
10:03
В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую
10:03
Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием
09:46
Американка победила рак в спортзале
09:40
Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России
09:19
Андрей Норкин дерзко отреагировал на слова об измене
09:14
Песков высказался о заниженной статистике по коронавирусу в России
08:55
Президент Румынии признал Россию враждебной страной
08:47
Побочные эффекты коронавируса: артистка Воробей потеряла слух и впала в депрессию
08:46
"Выходят на сцену под кайфом": Кравец назвала отпетых алкашей и наркоманов среди звезд
08:32
Был в машине с любовницей? Сенсационное заявление об устроившем смертельное ДТП Ефремове
08:29
"Решил косить под психа": подруга о планах алкаша-убийцы Ефремова
08:26
Объявлено о сохранении масочного режима в России
08:15
В Москве от коронавируса умерли 3 085 человек
06:00
"За тебя калым отдам": Ирина Шейк оголила грудь и получила странное предложение руки и сердца
04:04
Юлию Барановскую уличили в новом романе
02:01
"Возраст украшает": помолодевшую Фрейндлих назвали золотым примером
00:06
Похваставшаяся дорогим кольцом Бузова предстала в белом платье
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июня 2020 года
21:48
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
21:43
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
21:40
"История должна стать показательной": Ефремова лишат звания заслуженного артиста
21:34
Роспотребнадзор дал рекомендации по спасению от перегрева в жару
21:28
В Кемерово ребенок внезапно умер на школьном дворе
21:02
Россиянин попытался сжечь бизнес-партнера из-за медицинских масок
20:58
"Это, конечно, чудовищно": появился первый трезвый комментарий Ефремова о ДТП
20:32
Биполярное расстройство: Ефремов готов причинить себе вред на публике
20:21
Бывшая жена Ефремова ушла в запой после новости о смертельном ДТП с участием актера
20:15
Севшую за руль после бутылки Ивлееву попытались "отмазать" на фоне скандала с Ефремовым
20:00
Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:39
"Я не могу целоваться с уродом!": звезда Comedy Woman устроила скандал во время съемок
19:10
Необыкновенно огромные полчища комаров атаковали еще один регион России
18:51
Михаил Ефремов официально задержан
18:47
Фадеев назвал группу Serebro "мерзкими воспоминаниями"
18:47
Российской семье с инвалидом пришлось пить из болота из-за дорогой воды
18:28
Под Екатеринбургом мужчина на роликовых коньках насмерть сбил женщину
18:22
Был обдолбанный: алкоголик Ефремов убил человека под воздействием наркотиков
18:05
Дмитрий Нагиев впервые подробно рассказал о любимой женщине
17:47
Ростуризм обозначил сроки начала курортного сезона в России
17:40
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
17:32
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
17:13
"Невероятное счастье": бывшая жена Башарова сделала признание
17:12
Актер Кузьма Сапрыкин: Жду скорейшего восстановления иммунной системы Москвы и всей России
17:09
Располневшая за карантин Самойлова продемонстрировала изменившуюся фигуру в купальнике
16:54
Троих российских подростков задержали за изготовление бомб
16:52
"Не по-пацански": Рудковская приложила Шнурова после его ссоры с Пригожиным
16:46
"Довели! Сгубили! Замучили!": Джигарханян взорвался после слов Цымбалюк-Романовской
16:42
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
16:33
Зрители сериала "Чума!" спорят о таланте Ольги Бузовой: Переигрывает
16:25
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В тяжелом состоянии и без сознания": к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес
Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием

Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Юмористка огорчила российских поклонников. Елена Степаненко сообщила, что шоу "Еще не вечер" не будет транслироваться на этой неделе.
прочитано 247 раз

Артистка напомнила, что на эту пятницу выпадает День России – у телеканалов будет другая сетка вещания. "Пусть в этот день мы с вами не увидимся в эфире, но обязательно пообщаемся в "Инстаграм", – обратилась к поклонникам Елена Степаненко.

ПО ТЕМЕ

"Мы не можем жить друг без друга": Степаненко заинтриговала россиян признанием

"Чтобы никуда не слиняла": раскрыты сенсационные тайны брака Петросяна и Брухуновой

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Послание она сопроводила фотографией, сделанной на съемочной площадке. Знаменитость запечатлена на фоне большого экрана со своим изображением. Артистка позирует в белом топе, красном пиджаке, широких брюках и обуви на высоком каблуке.

Известие об отмене шоу расстроило поклонников. Они признались, что с нетерпением ждали нового выпуска. "Очень жаль, что в эту пятницу шоу не будет. Мне так нравится Ваша передача, Елена Григорьевна. Вы замечательная ведущая, низкий поклон", – оставил комментарий один из пользователей.

Другие подписчики похвалили фигуру и наряд артистки. Они отметили, что Елена Степаненко хорошеет с каждым днем. "Леди в красном. Очаровательная", "Разве можно быть такой красивой?", "Вы просто прелесть, красавица, леди", – написали пользователи. Одна из поклонниц заявила, что хочет приобрести похожий наряд.

Автор: 10 июня 2020, 10:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым
Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы

Шоу-бизнес

Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России
Андрей Норкин дерзко отреагировал на слова об измене
Побочные эффекты коронавируса: артистка Воробей потеряла слух и впала в депрессию
"Выходят на сцену под кайфом": Кравец назвала отпетых алкашей и наркоманов среди звезд

Проишествия

Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
Известного российского блогера убили в Турции после угроз

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко

Ведущая повздорила со звездой
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал

Актеру избрали меру пресечения

Шоу-бизнес

Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием

Поклонники сильно расстроились
Шоу-бизнес

Побочные эффекты коронавируса: артистка Воробей потеряла слух и впала в депрессию

Юмористка подхватила заразу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+