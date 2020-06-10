Шоу не будет: Степаненко огорчила россиян неприятным известием

Юмористка огорчила российских поклонников. Елена Степаненко сообщила, что шоу "Еще не вечер" не будет транслироваться на этой неделе.

Артистка напомнила, что на эту пятницу выпадает День России – у телеканалов будет другая сетка вещания. "Пусть в этот день мы с вами не увидимся в эфире, но обязательно пообщаемся в "Инстаграм", – обратилась к поклонникам Елена Степаненко.

Послание она сопроводила фотографией, сделанной на съемочной площадке. Знаменитость запечатлена на фоне большого экрана со своим изображением. Артистка позирует в белом топе, красном пиджаке, широких брюках и обуви на высоком каблуке.

Известие об отмене шоу расстроило поклонников. Они признались, что с нетерпением ждали нового выпуска. "Очень жаль, что в эту пятницу шоу не будет. Мне так нравится Ваша передача, Елена Григорьевна. Вы замечательная ведущая, низкий поклон", – оставил комментарий один из пользователей.

Другие подписчики похвалили фигуру и наряд артистки. Они отметили, что Елена Степаненко хорошеет с каждым днем. "Леди в красном. Очаровательная", "Разве можно быть такой красивой?", "Вы просто прелесть, красавица, леди", – написали пользователи. Одна из поклонниц заявила, что хочет приобрести похожий наряд.