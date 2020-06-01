Пластика носа и коррекция лица: помолодевшую донельзя Повалий невозможно узнать

Таисии Повалий 55 лет, но выглядела она всегда намного моложе своих лет. И как только удается? А в очередном клипе, в котором народная артистка Украины снялась в последние дни весны, она вовсе неузнаваема.

Этой работы Повалий ждала давно. Во-первых, поклонникам успела полюбиться песня "Особенные слова", написанная Викторией Коханой на стили Михаила Гуцериева. Во-вторых, певица так устала сидеть дома, что буквально часы считала. Пора, пора возвращаться в строй!

"Сама природа поддерживала нас: дождь остановился, из-за туч вышло солнышко", – улыбнулась Таисия. Об этой работе можно сказать, что все сошлось – хорошая погода, интересный сценарий, романтичная локация. А волшебник-визажист совершил такое, от чего сложно сдержать восторг. Праймер, консилер, хайлайтер, корректор – и вот потрясающий эффект во всех смыслах налицо. "С помощью макияжа можно "сделать пластику" носа и коррекцию лица!" – в шутку написала довольная результатом Таисия в "Инстаграм".

Никаких других средств певице применять не надо, поскольку Бог наделил ее эффектной внешностью. Достаточно лишь немного косметики и умеющего с ней работать профессионала. Ахнувшие от восторга поклонники отметили, что Таю просто невозможно узнать, что она помолодела, похорошела, стала напоминать красавицу-студентку.

"С помощью грима и макияжа можно создать и откорректировать образ по-разному, и ведь это супер!", "Наконец-то "всезнающие красотки", которые пишут галиматью по поводу Вашей внешности, угомонятся. С помощью макияжа можно все!" – уверены люди. Это еще они клипа не видели, а только кадры со съемочной площадки. А клип обещает стать самым красивым видео этого лета.