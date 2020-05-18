"Больше работать с Вами не буду!": известный модельер швырнул в Повалий платьями

"А если я что-нибудь ляпну?" – "И ляпай! Только ляпай уверенно! Это называется "точка зрения". Диалог из фильма "Москва слезам не верит" мог бы описать случившееся с украинским модельером Андре Таном. Беда лишь в том, что он не просто ляпнул, а стал нести чушь о Таисии Повалий, которая с этим служителем иголки и ножниц даже не знакома лично.



Во время онлайн-эфира модельер рассказал нелепую историю. Мол, народная артистка Украины много лет назад заказала у него несколько платьев из натурального шелка. А когда пришла за готовыми нарядами, попросила все расшить на один миллиметр.

"Это называется все выкинуть и пошить по-новому, – возмутился Тан. – Я так намучился! Отдал бесплатно ей эти платья. Сказал: "Заберите, но больше я работать с Вами не буду!" Позже на светском мероприятии увидел ее в одном из платьев".

Все это удивительно, ведь певица никогда в жизни не заказывала у Тана нарядов. У Таисии нет ни единого сшитого им платья, на примерку к нему она тоже не приходила. Артистка всегда с большим уважением относится к тем, кто работает над костюмами, и это заявление ее шокировало.

Обескуражены были и поклонники артистки, и ее супруг Игорь Лихута. В итоге модельеру пришлось принести Таисии официальные извинения за клевету. Или совесть замучила, или здравый смысл проснулся. Похвально в любом случае.

"Я даже представить не мог, что эта история заденет Таю. От чистого сердца – прости, – написал он на своей странице в "Инстаграм". – Это же все не со зла, а наоборот – с юмором. Вот такой он, шоу-биз. С троллингом, подколами и сносом башки".

Остается загадкой, почему украинский модельер решил "ударить" именно Таисию Повалий. На Украине хватает других объектов для хайпа и троллинга, правда, куда менее значимых и интересных для публики.