Степаненко кусает локти: Петросян завалил молодую жену роскошными подарками

Многие знают, что Евгений Петросян щедрый мужчина. Он не жалеет денег и преподносит молодой супруге дорогие подарки.

Бывшая жена юмориста Елена Степаненко недавно пошутила в своем шоу, что после 74 лет мужчин тянет на "марамоек". Видимо, Татьяна Брухунова приняла это на свой счет – даже сделала репост высказывания.

Евгений Петросян решил поддержать обиженную девушку и опубликовал в инстаграм-аккаунте фотографию с молодой супругой. Артист впервые дал понять, что Татьяна ему не только помощница.

Звезда эстрады выложила снимок с Брухуновой, на котором они запечатлены в одинаковых тренчах. "Семейный образ", – написал Петросян и закрыл возможность комментировать кадр.

Через день Татьяна похвасталась в "Сторис" своего инстаграм-профиля новым ювелирным изделием. Возможно, это подарок от мужа в качестве утешения.

Дизайнер Влад Торхов в комментарии журналистам рассказал подробнее об этом колечке. Как сообщил специалист, украшение принадлежит ювелирному дому Tiffany&Co.

Кольцо Love создано дочерью великого художника Пабло Пикассо. Палома является дизайнером бренда. Изделие в виде любовного признания выполнено из 18-каратного золота, его стоимость в официальном магазине составляет порядка 50 тысяч рублей. Торхов отметил, что у сатирика отличный вкус.