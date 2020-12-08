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Пригожин вышел из себя из-за скандала с Пугачевой: Портят жизнь

Пригожин вышел из себя из-за скандала с Пугачевой: Портят жизнь

??осиф Пригожин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин остался недоволен словами Сергея Соседова о певице Алле Пугачевой. Продюсер заступился за Примадонну.
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Российский критик Сергей Соседов обрел вес в медиа благодаря едким высказываниям в адрес представителей шоу-бизнеса. Под его горячую руку неоднократно попадала Алла Пугачева.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Недавно Соседов заявил, что Примадонна закончилась как певица, поскольку истратила свой ресурс. Громкую цитату подхватили и распространили в прессе.

Продюсер Иосиф Пригожин буквально вышел из себя, узнав о происходящем. Супруг певицы Валерии убежден, что Соседов лишен морального права подвергать критике Примадонну.

Пригожин считает, что Пугачева является важной частью истории российской эстрады. Певица долгое время блистала на сцене, а сейчас большую часть времени посвящает своей семье.

Кроме того, супруг певицы Валерии негодует по поводу того, что Соседова приглашают участвовать в различных ток-шоу на телевидении. Пригожин выразил мнение о том, что россиянам "портят жизнь", показывая критика в качестве эксперта. "Кто он такой, чтобы давать оценку величайшей певице не только нашей страны, но и планеты?", – цитирует продюсера Пятый канал.

Стоит отметить, что Пугачева не единственная звезда, которую активно критикует Соседов. Светский обозреватель нелестно отзывался в адрес Лолиты Милявской, Димы Билана, Сергея Лазарева и многих других артистов.

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Автор: 8 декабря 2020, 09:59 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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