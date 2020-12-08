Пригожин вышел из себя из-за скандала с Пугачевой: Портят жизнь

Российский критик Сергей Соседов обрел вес в медиа благодаря едким высказываниям в адрес представителей шоу-бизнеса. Под его горячую руку неоднократно попадала Алла Пугачева.
Недавно Соседов заявил, что Примадонна закончилась как певица, поскольку истратила свой ресурс. Громкую цитату подхватили и распространили в прессе.
Продюсер Иосиф Пригожин буквально вышел из себя, узнав о происходящем. Супруг певицы Валерии убежден, что Соседов лишен морального права подвергать критике Примадонну.
Пригожин считает, что Пугачева является важной частью истории российской эстрады. Певица долгое время блистала на сцене, а сейчас большую часть времени посвящает своей семье.
Кроме того, супруг певицы Валерии негодует по поводу того, что Соседова приглашают участвовать в различных ток-шоу на телевидении. Пригожин выразил мнение о том, что россиянам "портят жизнь", показывая критика в качестве эксперта. "Кто он такой, чтобы давать оценку величайшей певице не только нашей страны, но и планеты?", – цитирует продюсера Пятый канал.
Стоит отметить, что Пугачева не единственная звезда, которую активно критикует Соседов. Светский обозреватель нелестно отзывался в адрес Лолиты Милявской, Димы Билана, Сергея Лазарева и многих других артистов.
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