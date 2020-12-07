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Шоу-бизнес
Петросян: Джигарханян сгнил лежа в постели

Петросян: Джигарханян сгнил лежа в постели

Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист Армен Джигарханян умирал в ужасных условиях. Актер последние дни своей жизни провел в одиночестве и буквально гнил заживо. Об этом рассказал юморист Евгений Петросян.
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Звезда "Смехопанорамы" дал большое интервью, в котором объяснил, почему решил развестись с супругой Еленой Степаненко на восьмом десятке жизни.

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"Жить захочешь решишь. Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете ?" , – эмоционально отреагировал Петросян.

"В болях человек умирал, в адских болях. От того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждается в точных уколах, которые ему никто не делал", – поделился артист в программе "Эмпатия Мануччи".

Армен Джигарханян умер 14 ноября. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне болезни почек и отека организма.

Имя прославленного театрального режиссера в последние годы оказалось связано со скандальной историей странных взаимоотношений мэтра с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Друзья Джигарханяна едва ли не силой разделили эту пару. Сам Евгений Петросян тем временем счастлив в браке с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

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Автор: 7 декабря 2020, 22:10 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Надо ж чушь поидумать ,, железная,,-дубовая леди...Не ей судить. Она ничегооооо не сделала для людей и никогда не сделает....
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