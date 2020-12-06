Шаловливый Петросян нашел замену Брухуновой

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко наделал много шума. Россияне-по разному отнеслись к расставанию звездной пары. Одни поддерживали решение писателя-сатирика о разрыве отношений с коллегой, другие – обвиняли новую возлюбленную юмориста Татьяну Брухунову в коварстве и корысти. Однако это не помешало 75-летнему комику и его 29-летней избраннице завести ребенка. Пока Татьяна Брухунова сидит дома и заботится о подрастающем малыше по имени Ваган, Евгений Петросян повсюду появляется с новой помощницей.
Юморист все чаще и чаще появляется на рабочих и светских мероприятиях с молодой импозантной брюнеткой. Спутница помогает комику не только по деловым вопросам, а также скрашивает досуг и заботится о его здоровье – обрабатывает его руки антисептиком, напоминает о приеме лекарств. Новую помощницу Петросян ласково называет Сашенькой.
На звездных вечеринках Евгений Петросян увлеченно влиртует с представительницами женского пола, обнимает их, с радостью принимает знаки внимания и комплименты в свой адрес. Комик заявил, что Татьяна Брухунова не испытывает ревности к Сашеньке, так как он не дает ей для этого повода. Отвечая на вопросы о семейной жизни, Евгений Петросян отшучивается и просит подождать для получения информации лучших времен.
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