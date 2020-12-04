Низкое давление, слабость: жене Петросяна стало хуже

Татьяна Брухунова часто жалуется на плохое самочувствие после рождения Вагана. Чувствительность к перемене погоды и упадок сил заставили женщину обратиться к врачу.
Плохое состояние здоровья полностью лишил 31-летнюю жену Петросяна возможности совмещать работу и уход за ребенком. Такие проблемы у Татьяны Брухуновой случаются периодически с ноября по февраль. Однако раньше всегда обходилось без медицинской помощи, а после рождения ребенка все обострилось.
Сейчас Брухунову беспокоят низкое давление и слабость. С такими симптомами трудно играть с ребенком и вести активный образ жизни. К тому же, у Вагана режутся зубы. А это значит, что родителей ждут бессонные ночи.
"У Вагаши режутся зубы, и это, конечно, очень тяжело – спать по несколько часов неделями", – пожаловалась жена Петросяна в своем "Инстаграм".
Несмотря ни на что, Татьяна старается не падать духом. Она осознает, что время быстротечно, и малыш скоро вырастет. Также ранее стало известно, что Татьяне помогает по дому ее мама и няня. Так что, возможно, часть забот о ребенке Брухунова все же делегирует.
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