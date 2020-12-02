"Кто этот великан?": Петросян поставил народ на уши после громкого заявления

Евгений Петросян дольше всех юмористов продержался на сцене. Впервые он выступил 20 сентября 1962 года. Его карьера продолжается уже 58 лет и 65 дней. За этот период на телевидении вышел 1441 выпуск авторских программ юмориста.





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