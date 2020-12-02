"Кто этот великан?": Петросян поставил народ на уши после громкого заявления

На днях любимый многими юморист Евгений Петросян посетил светское мероприятие, где прошла церемония награждения выдающихся в разных профессиональных сферах людей.
Юморист получил сразу две премии "Книги рекордов России". Его работу отметили по номинациям "Наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепрограмм в России" и "Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России". Об этом сатирик рассказал в своем "Инстаграм".
Кроме того, юморист разместил на своей страничке фото, на котором он запечатлен с очень высоким мужчиной. Поклонники были очень удивлены увиденным. "Кто этот великан?", – задался вопросом один из подписчиков.
"Я уже рассказывал о вечере награждений двумя премиями: "Книга рекордов России" и "Рекордсмены Instagram". А сейчас неопубликованные снимки в галерее", – написал довольный Петросян.
Также в своем микроблоге он показал видео с церемонии, где ему вручают дипломы победителя. Юморист пожелал, чтобы в России и дальше появлялись новые и новые таланты, создающие уникальные творения в своих жанрах.
Фанаты юмориста горячо поздравили его с победой. Они похвалили выдающийся уникальный талант Петросяна и узнаваемый стиль выступлений.
Ранее "Дни.ру" писали, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова наконец-то показала обручальное кольцо на безымянном пальце. Правда, вопрос вызвало то, что их у нее оказалось два.
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