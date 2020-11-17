Хрусталев появился на телевидении после экстренной госпитализации

В минувшие выходные общественность была шокирована информацией о госпитализации Михаила Хрусталева. Некоторое время, по информации СМИ, телеведущий провел в состоянии искусственной комы, после чего его выписали из медучреждения и доставили к матери. Несмотря на это, шоумен появился в эфире шоу "Вечерний Ургант", где он работает последние семь лет.

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