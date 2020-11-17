Хрусталев появился на телевидении после экстренной госпитализации

По словам Дмитрия Хрусталева, врачи больницы №40 Сестрорецка поставили ему диагноз "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Теперь телеведущий планирует пройти полное медицинское обследование и при необходимости – дополнительное лечение.
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу вышел на видеосвязь с Хрусталевым. Экс-участник шоу Comedy Woman появился перед коллегой и зрителями в домашней одежде. В первую очередь Дмитрий поблагодарил всех, кто за него переживал. "Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь", – возбужденно выкрикнул он.
Хрусталев также отметил, что не сможет некоторое время присутствовать на съемках "Вечернего Урганта". Он пообещал не только пребывать в покое, но и заняться вязанием шарфа. Иван же пошутил, что Дмитрию удалось "перебить" новость об интимном видео Артема Дзюбы.
Напомним, ранее врач-диетолог Алексей Ковальков назвал историю с госпитализацией Хрусталева "коммерческим ходом". Специалист считает странной формулировку диагноза, который поставили телеведущему.
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