Сотни тысяч за одно упоминание: раскрыты неприлично большие доходы Брухуновой

Сегодня Татьяна Брухунова является популярной инстадивой. Практически 70 тысяч подписчиков, бесконечные люксовые костюмы и слухи – вот из чего состоит жизнь жены Евгения Петросяна.

Недавно Брухунова попросила подписчиков задать ей вопросы на тему стиля. Так, выяснилось, что у жены юмориста есть несколько помещений, где она хранит свою коллекцию одежды. все платья, аксессуары и прочую радость. Девушка сообщила поклонникам, что цена вещи для нее не имеет никакого значения, главное – красота и комфорт.



"Откуда деньги?" – негодуют в комментариях. Многие полагают, что по профилю Татьяны очевидно, что это тот самый случай, когда реклама – двигатель прогресса. Девушка часто пишет, что это лишь дружеский совет, но прозорливые поклонники уверены: в день Брухунова выкладывает около трех упоминаний различных брендов, и каждое приносит ей приблизительно 100 тысяч рублей.



Умы подписчиков взбудоражило и другое высказывание звезды: она упомянула, что стилем Петросяна занимается уже около девяти лет. Ранее было заявлено, что их отношения официально начались лишь в 2013 году после его развода с Еленой Степаненко.

Напомним, девушка влюблена в Петросяна с 13 лет. В то время Евгений был женат на коллеге по цеху Елене Степаненко. Брухунова переехала в Москву, стала членом фан-клуба "Кривого зеркала", где позднее и встретилась с юмористом. Весной 2020 года стало известно, что у пары родился сын Ваган.

