Холодная и бездетная: Брухунову пугает материнство

Татьяна Брухунова заявила, что не намерена становиться матерью-наседкой. Более того, ее пугает материнство в рутинном его понимании. Все эти разговоры молодых мам о детских подгузниках и волнующих их чадо проблемах отталкивают молодую и активную мать.
Супруга юмориста Евгения Петросяна считает, что после рождения ребенка женщина должна продолжать рост. При этом подписчики Татьяны считают, что материнство ее очень украсило и изменило в лучшую сторону.
"Теперь вас не станут называть холодной и бездетной, как до этого! Растите здоровыми и счастливыми, вы душка!"; "Выглядите невероятно! Материнство вам очень идет!"; "Такой хорошенький"; "Лапочка", – написали фанаты Брухуновой.
Жена Петросяна считает, что ребенок – это самостоятельная личность, и с пеленок он должен осознавать, что мама не всегда может быть рядом. Женщина посещает театры, выставки и салоны красоты. Маленький Ваган в это время находится с няней.
"Меня пугают мамы, которые говорят: "Мы поели/мы покакали и т.д". Что значит "мы"? От таких "умниц" у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы", – написала она в своем "Инстаграм".
Сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился на свет в марте этого года. Пара скрывала появление младенца на свет. Лишь 16 сентября, в день 75-летия юмориста семья рассекретила новость и показала в соцсетях мальчика, которому на тот момент было уже полгода.
Говорят, что Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери, однако Татьяна опровергла эту информацию. Она утверждает, что сама родила сына, просто не афишировала беременность.
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