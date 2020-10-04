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Почему Петросян увез своего сына из Москвы

Почему Петросян увез своего сына из Москвы

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время Евгений Петросян и его новая супруга Татьяна Брухунова молчали о пополнении в семьи. Теперь звездные родители скрывают местонахождение своего сына. Что же стало причиной серьезной конспирации народного артиста?
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Сентябрь стал месяцем неожиданных сюрпризов для поклонников российского шоу-бизнеса. Тогда публика впервые узнала, что молодая спутница 75-летнего Евгения Петросяна родила ему сына.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Позже выяснилось, что мальчика назвали Ваганом. А родился звездный наследник еще в начале весны. Знаменитости тщательно скрывали семейные перемены и опровергали всевозможные слухи.

Многочисленная аудитория долгое время не могла понять, как новоиспеченным родителям удалось уберечь сына от камер назойливых папарацци.

Стоит отметить, что самые находчивые журналисты даже пытались найти регистрацию рождения наследника юмориста хотя бы в одном роддоме или перинатальном центре Москвы.

Все карты раскрыли близкие товарищи Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Друзья комика рассказали, что после рождения Ваган несколько недель находился в Туле. Напомним, что это малая родина Брухуновой.

Пользователи социальных сетей предположили, что Петросян не хотел травмировать психику своей экс-супруги, вот и увез новую семью подальше от столицы.

"Танечка Брухунова просто боялась, что Степаненко по-женски ей позавидует, поэтому ребенок до недавнего времени был с ее мамой. Сейчас мальчик в Москве. Он окружен заботой многочисленных нянь", – публично заявил сатирик Леонид Натапов.

Судя по всему, Евгений Петросян быстро привык к новой роли и стал принимать участие в воспитании наследника. Остается только гадать, ждут ли новорожденного еще какие-нибудь незапланированные переезды.

Автор: 4 октября 2020, 12:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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