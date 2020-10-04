Почему Петросян увез своего сына из Москвы

Сентябрь стал месяцем неожиданных сюрпризов для поклонников российского шоу-бизнеса. Тогда публика впервые узнала, что молодая спутница 75-летнего Евгения Петросяна родила ему сына.
Позже выяснилось, что мальчика назвали Ваганом. А родился звездный наследник еще в начале весны. Знаменитости тщательно скрывали семейные перемены и опровергали всевозможные слухи.
Многочисленная аудитория долгое время не могла понять, как новоиспеченным родителям удалось уберечь сына от камер назойливых папарацци.
Стоит отметить, что самые находчивые журналисты даже пытались найти регистрацию рождения наследника юмориста хотя бы в одном роддоме или перинатальном центре Москвы.
Все карты раскрыли близкие товарищи Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Друзья комика рассказали, что после рождения Ваган несколько недель находился в Туле. Напомним, что это малая родина Брухуновой.
Пользователи социальных сетей предположили, что Петросян не хотел травмировать психику своей экс-супруги, вот и увез новую семью подальше от столицы.
"Танечка Брухунова просто боялась, что Степаненко по-женски ей позавидует, поэтому ребенок до недавнего времени был с ее мамой. Сейчас мальчик в Москве. Он окружен заботой многочисленных нянь", – публично заявил сатирик Леонид Натапов.
Судя по всему, Евгений Петросян быстро привык к новой роли и стал принимать участие в воспитании наследника. Остается только гадать, ждут ли новорожденного еще какие-нибудь незапланированные переезды.
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