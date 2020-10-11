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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна рискнула здоровьем маленького сына

Молодая жена Петросяна рискнула здоровьем маленького сына

Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Молодая спутница жизни Евгения Петросяна показала, как ее ребенок проводит время. Подписчики Татьяны Брухуновой решили, что она может навлечь на ребенка неприятности.
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Супруга известного юмориста поделилась в инстаграм-канале новой фотографией малыша Вагана. Татьяна Брухунова намеренно не показывает лицо ребенка в соцсетях, несмотря на то, что Евгений Петросян уже показал полноценный облик сына в своем микроблоге.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

На свежем снимке ребенок лежит, уткнувшись лицом в сидение кресла. Татьяна Брухунова сочла снимок милым. "Не дождался родителей с работы – заснул", – добавила она к фото. В кадре голова ребенка укрыта чепчиком, а рядом с телом малыша лежит игрушечная собака.

Подписчики жены Евгения Петросяна обеспокоились тем, что малыш дышит в обивку сидения мебели и решили, что звездные супруги уделяют ребенку недостаточно внимания. "Как можно на кресло где сидят лицом вниз положить ребенка?", "Так может уснуть ребенок после долгого ора", "Я, конечно, не смогла бы оставить маленького ребенка надолго с кем бы то ни было", – заявили пользователи Сети. Татьяна Брухунова ответила одной из подписчиц, что в день создания снимка за маленьким Ваганом следила ее мать.

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Не дождался родителей с работы - заснул. ��

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Напомним, что сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой назвали Ваганом в честь дедушки – отца знаменитого комика. Евгений Петросян продемонстрировал наличие маленького сына в сентябре 2020 года, когда малышу было уже шесть месяцев.

Автор: 11 октября 2020, 16:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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