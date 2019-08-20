Певица Жасмин заговорила о депрессии после громкого скандала с возлюбленным

Накануне артистка опубликовала в Instagram новый пост. Фотографу она позировала в платье небесного цвета, к которому подобрала крупные серьги-кольца и босоножки на шпильке. Под снимком Жасмин рассказала о своих переживаниях и способе борьбы с ними.
По ее словам, иногда хочется научиться проще относиться к досадным мелочам жизни, просто отметать их и забывать легко и быстро. Жасмин прочитала притчу о том, как обрести дзен, и захотела поделиться ею с фолловерами.
Исполнительница поведала о буддистском методе борьбы с депрессией. В притче, рассказанной певицей, буддист ведет диалог с депрессией. Она всеми силами пытается доказать мудрецу, что жизнь – ничто, как и человек. Однако у мудреца свое видение, сообщает teleprogramma.pro.
"Наши души – чистая энергия, которая рано или поздно избавится от мирской тяжести", – парировал философ.
Напомним, что супруг Жасмин, молдавский предприниматель Илан Шор, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола для ареста. Его обвинили в крупных банковских хищениях.
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