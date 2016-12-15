Что стало с Валентиной Легкоступовой

Знаменитая советская эстрадная певица Валентина Легкоступова дала откровенное интервью Юлии Меньшовой на шоу "Наедине со всеми". 50-летняя заслуженная артистка России рассказала, как сейчас складывается ее жизнь.

Исполнительница хита "Ягода-малина" пользовалась бешеной популярностью и давала концерты по всему Советскому Союзу. Однако в какой-то момент звезда неожиданно пропала с экранов телевизоров. Что с ней случилось, никто не знал точно, а слухов ходило много.

Оказалось, что Легкоступова не побоялась на пике популярности родить ребенка, понимая, что материнство для нее важнее всего. Однако вернуться на эстраду уже не получилось.

"Я ушла в декрет в одном государстве, а вернулась из декрета в другом. У меня Аннеточка 1991 года рождения. Появились какие-то частные концертные организации прокатные, и я не смогла сориентироваться в этом коммерческом водовороте, – вспоминает артистка. – Видимо, мой характер мне помешал где-то наступить себе на горло, где-то промолчать в этом новом рыночном шоу-бизнесе. Меня просто скосили. Конкретное имя, да. Человек, который это сделал, фантастически талантлив, это мегазвезда, мегапланета, поэтому я преклонюсь перед ним как перед талантом. Но то, что он повлиял на мою судьбу, значит, так должно быть. Я простила, потому что Бог велел всем прощать".

Теперь по словам певицы, ее практически не показывают по телевидению. "Меня очень редко балуют голубые экраны, но, тем не менее, я должна с большим теплом отметить, что когда я приезжаю на концерты – мои песни поют от мала до велика! Мне так приятно, что меня помнят. Это то, чего нельзя купить за деньги – народная любовь. Народная любовь у меня есть, и она абсолютно взаимная", – заверила Валентина.

И хоть музыкальная карьера Легкоступовой оборвалась в свое время, исполнительница нашла свое женское счастье – в лице мужа Алексея Григорьева, с которым счастлива почти 20 лет. Сейчас она мама двоих детей и бабушка двух внучек.