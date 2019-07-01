Доктора в шоке от состояния разбитого инсультом Носкова
"Страшно загадывать на будущее, но Коле действительно гораздо лучше, – заверила жена артиста Марина. – Реабилитация продолжается, недавно вот три недели проходили курс. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда".
"Нейропсихологи, лечебная физкультура, массаж, иголочки, физио, – перечислила супруга музыканта. – Речь еще полностью не вернулась, но врачи уже дают хорошие прогнозы, как и в случае с моторикой в целом. Николай Иванович ходит, но пока с тростью. Доктора в шоке от его результатов".
По ее словам, разбитый инсультом 63-летний Носков не оставляет намерений вернуться на сцену: "Даже дома он в работе. Смотрит разные концерты в интернете, оценивает музыкантов – будет набирать новый состав. Он заметно похудел благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию".
Для полного исцеления семье бывшего участника группы "Парк Горького" не хватает средств. "Мечтаем съездить в Нило-Столобенскую пустынь – знаменитый мужской монастырь (в Тверской области. – Прим. ред.). А еще в хороший санаторий. Но пока финансы не позволяют осуществить все намерения. Лечение очень дорогое, счет на миллион", – цитирует жену Николая Носкова журнал StarHit.
Ранее она рассказала журналистам, что причиной инсульта у мужа, вероятно, стал стресс. Музыкант сильно нервничал из-за срыва концертов: "У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось".
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