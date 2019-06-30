Перенесший инсульт Носков снова запел
Несколько дней назад композитор разместил на своей странице в Instagram ролик, записанный в музыкальной студии. На видео Николай Носков сидит перед микрофоном и поет композицию на английском языке.
"Вот великий человек, который оказался в нашей студии", – рассказал Виктор Дробыш. Продюсер добавил, что в конце года бывший участник коллектива "Парк Горького" даст сольный концерт.
В комментариях к ролику подписчики признались, что с нетерпением ждут возвращения Николая Носкова на сцену. "Великий, талантливый музыкант. Восхищаюсь!", "С возвращением!", "Хорошо поет. Дай Бог ему здоровья", "Какой голос", – написали пользователи.
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