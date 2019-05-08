Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе
Знаменитая российская модель поделилась фотографией из массажного кабинета. Она готовилась к балу Института костюмов Met Gala в Нью-Йорке. Наталья Водянова посетила салон красоты, где ей сделали несколько процедур, включая массаж.
На снимке русская красавица запечатлена без макияжа и, судя по всему, без одежды, прикрывшись покрывалом. Она позирует лежа на массажном столе. "Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – написала Наталья Водянова.
Поклонники признались, что были расстроены, когда модель не появилась на балу. Однако естественная красота модели привела подписчиков в экстаз. Многие отметили, что без косметики она выглядит гораздо моложе своих лет.
"Как можно в 37 лет выглядеть на 15? Обожаю", "Выглядите чудесно, на 18 лет", "В 37 лет выглядите как подросток", "Вам просто 16 лет, больше не дашь, такая милая и нежная, как весенний цветок", "Так выглядит нежность", – высказались фолловеры. Многие стали расспрашивать звезду мирового масштаба о ее секретах красоты. Наталья Водянова же объяснила поклонникам, почему пропустила важное событие в мире моды. "Мне было так приятно находиться в Нью-Йорке и смотреть это удивительное событие в, лежа в кровати", – призналась супермодель. Напомним, Наталья Водянова является матерью пятерых детей.
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