Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе

Супермодель опубликовала в Instagram снимок, который привел пользователей соцсети в полный восторг. Наталья Водянова позировала без одежды и макияжа.

Знаменитая российская модель поделилась фотографией из массажного кабинета. Она готовилась к балу Института костюмов Met Gala в Нью-Йорке. Наталья Водянова посетила салон красоты, где ей сделали несколько процедур, включая массаж.

На снимке русская красавица запечатлена без макияжа и, судя по всему, без одежды, прикрывшись покрывалом. Она позирует лежа на массажном столе. "Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – написала Наталья Водянова.

Поклонники признались, что были расстроены, когда модель не появилась на балу. Однако естественная красота модели привела подписчиков в экстаз. Многие отметили, что без косметики она выглядит гораздо моложе своих лет.