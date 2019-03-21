Водянова очаровала снимком без макияжа
На снимке она позирует с домашним питомцем. Модель рассказала, что все еще восстанавливается после простуды и проводит время дома в компании кота по имени Галилео. "Все разочарование погодой и отсутствием ранней весны можно прочитать в этом недоверчивом взгляде", – написала Наталья Водянова. Она добавила, что ее животное совсем не любит сэлфи.
Фотография понравилась многим пользователям. Комментаторы отметили, что манекенщица прекрасно выглядит без косметики, и назвали ее примером для подражания. "Вы выдающаяся женщина! Мой идеал и кумир", "Вы даже болеете красиво! Прекрасно!" ,"Какая хорошенькая без косметики", – написали они.
Некоторые комментаторы обратили особое внимание на светло-голубые глаза звезды. "Не зря говорят, что глаза – зеркало души. Они прекрасны", "Наташа, у вас взгляд как у ребенка. Как вам удалось сохранить детское состояние?", – делились мыслями пользователи.
Не обошлось и без шуточных комментариев о пушистом домашнем любимце. "Подозрительный взгляд у товарища кота", "Какой недовольный!", "Галилео подозревает, что весна какая-то ненастоящая", – отмечали пользователи.
В феврале Наталья Водянова приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Супермодель открыла показ коллекции модельера Мэри Катранзу. Она появилась перед зрителями в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Некоторые юзеры признались, что этот наряд вызывает у них положительные эмоции, но носить его в повседневной жизни они бы не решились.
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