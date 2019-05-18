Дочь Аллерговой публично опустили

Накануне в сети произошла неприятная ситуация. На дочь Ирины Аллегровой накинулись злостные ненавистники.



На днях в семье известной артистки отмечали день рождения ее наследницы. В честь этого события фан-клуб Аллегровой сделал фото-коллаж из нескольких снимков певицы и ее дочери.

Он состоит из трех кадров. На каждом Ирина представлена в разных апмлуа: шатенка с вьющимися волосами, девушка с карэ цвета золота и последний – пепельный блонд.

Многие начали писать свои мнения, какой образ подходит артистке больше. Конечно, при этом фанаты не забывали, что все они там сегодня собрались по случаю дня рождения и щедро одаривали дочь Аллегровой поздравлениями: "Лалочка, с днём рождения! Пусть все будет!", – написала поклонница.

Но нашлись и те, кто подлил ложку дегтя в банку с медом. Кто-то подметил: "Дочь старше выглядит!". Но прозвучали комментарии и похуже.

"Мама – красавица, а дочь на ведьмачку похожа", – раскритиковала псевдо-фанатка.