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Шоу-бизнес

Дочь Аллерговой публично опустили

Ирина Аллегрова. Фото: www.globallookpress.com
Накануне в сети произошла неприятная ситуация. На дочь Ирины Аллегровой накинулись злостные ненавистники.

Продолжение: "Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
прочитано 236 раз

На днях в семье известной артистки отмечали день рождения ее наследницы. В честь этого события фан-клуб Аллегровой сделал фото-коллаж из нескольких снимков певицы и ее дочери.

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 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Он состоит из трех кадров. На каждом Ирина представлена в разных апмлуа: шатенка с вьющимися волосами, девушка с карэ цвета золота и последний – пепельный блонд.

Многие начали писать свои мнения, какой образ подходит артистке больше. Конечно, при этом фанаты не забывали, что все они там сегодня собрались по случаю дня рождения и щедро одаривали дочь Аллегровой поздравлениями: "Лалочка, с днём рождения! Пусть все будет!", – написала поклонница.

Но нашлись и те, кто подлил ложку дегтя в банку с медом. Кто-то подметил: "Дочь старше выглядит!". Но прозвучали комментарии и похуже.
"Мама – красавица, а дочь на ведьмачку похожа", – раскритиковала псевдо-фанатка.

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Публикация от ИРИНА АЛЛЕГРОВА FANS (@irinaallegrova.ru)


Позже в сеть залили видео, где женщины поют дуэтом. "Очень нравится, как вы поете вместе, жаль, что так редко", – призналась подписчица.

Автор: Екатерина Плискина18 мая 2019, 15:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

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