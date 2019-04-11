Совсем разошлась: зрители не могут отойти от шока после концерта Аллегровой

Поклонники разочарованы выступлением певицы. Ирина Аллегрова отказалась петь свои главные хиты и запретила доставать телефоны.

Кубанская поклонница вокалистки, оставила разгромный отзыв о концерте знаменитости. По мнению фанатки, Ирина Аллегрова совсем разошлась.

Зрительница по имени Яна рассказала журналистам, что по периметру зала стояли охранники, которые светили лазерными указками в тех, кто доставал камеры или телефоны. Снимать и фотографировать запрещалось. Девушка отметила, что ей было необходимо срочно ответить на сообщение, вытащив из сумки гаджет, она заметила на себе свет от указки.

"Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки. Судами мне пока не угрожали. Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке", – жаловалась прессе Яна.

Больше всего, конечно, заплатившие за билеты поклонники, расстроились из-за того, что Ирина Аллегрова отказалась петь "Императрицу" и "Младшего лейтенанта". А ведь многие пришли именно для того, чтобы послушать старые хиты звезды.

Когда женщина из зала попросила звезду исполнить "Императрицу", та ответила ей грубо. Оказалось, умолять бесполезно. "Новая Ирина Аллегрова переросла "угонщицу", – написано в описании новой концертной программы. Отметим, что менеджеры, организовавшие приезд Ирины Аллегровой, комментировать ситуацию отказались. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Кубань".