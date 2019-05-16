Растроганная Водянова показала секретное фото
Снимок совсем юной Натальи Водяновой сделан более 20 лет назад. Будущую покорительницу мира моды сфотографировал скаут Андрей Васильев.
"Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл", – гласит подпись под снимком.
Наталья Водянова родилась в Горьком (сейчас это Нижний Новгород). У ее матери было трое детей, так что жила семья скромно. Девочке в 11 лет пришлось устроиться на работу на продуктовый рынок, где она таскала тяжелые ящики с фруктами.
Но сказки иногда становятся реальностью. Наталья Водянова поступила в педагогическое училище, после лекций работала. Когда девушке исполнилось 16 лет, она попала на кастинг в местное модельное агентство. Один из скаутов обратил внимание на русскую красавицу и предложил ей работу в Париже.
В столице Франции 17-летней Наталье Водяновой пришлось пройти множество кастингов. Но случай улыбнулся ей на конкурсе агентства "Мэдисон", где ее заметил Жан-Поль Готье. После участия Натальи в показе знаменитого кутюрье весь мир заговорил о "русской сенсации", пишет Wday.ru.
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