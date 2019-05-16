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Шоу-бизнес

Растроганная Водянова показала секретное фото

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova
Наталья Водянова раскрыла секрет своего пути к всемирной славе. Супермодель опубликовала фотографию, сделанную в то время, когда юная россиянка только ждала свою визу в Париж.
прочитано 747 раз

Снимок совсем юной Натальи Водяновой сделан более 20 лет назад. Будущую покорительницу мира моды сфотографировал скаут Андрей Васильев.

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Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

"Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл", – гласит подпись под снимком.

Наталья Водянова родилась в Горьком (сейчас это Нижний Новгород). У ее матери было трое детей, так что жила семья скромно. Девочке в 11 лет пришлось устроиться на работу на продуктовый рынок, где она таскала тяжелые ящики с фруктами.

Но сказки иногда становятся реальностью. Наталья Водянова поступила в педагогическое училище, после лекций работала. Когда девушке исполнилось 16 лет, она попала на кастинг в местное модельное агентство. Один из скаутов обратил внимание на русскую красавицу и предложил ей работу в Париже.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

В столице Франции 17-летней Наталье Водяновой пришлось пройти множество кастингов. Но случай улыбнулся ей на конкурсе агентства "Мэдисон", где ее заметил Жан-Поль Готье. После участия Натальи в показе знаменитого кутюрье весь мир заговорил о "русской сенсации", пишет Wday.ru.

Автор: Андрей Евлампиев16 мая 2019, 19:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Греф попрыгал с Водяновой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хватит уже из Водяновой делать мать Терезу-насочиняют себе легенд и выдуманную жизнь.Знала куда она ехала не в модельное агентство а в агентство по эскорт услугам.В модельное агентство без денег не брали и не берут.У Водяновой их НЕ БЫЛО.Вранье достало.А в эскорт-услуги агентство там брали и еще и "подъемные " давали.Теперь из Водяной "ангелочка" создали...давайте боготворить ТАКИХ,,
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