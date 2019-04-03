Растянувшаяся Навка произвела фурор
В личном Instagram спортсменка опубликовала снимок, на котором демонстрирует невероятную растяжку. Татьяна Навка запечатлена растянувшись в шпагате и к тому же согнув одну ногу в колене.
Звезда отметила, что такого эффекта можно добиться регулярными тренировками. Фигуристка считает, что упорная работа над собой намного важнее врожденного таланта.
"Природная гибкость, конечно, прекрасно, но ее возможно и развить! Т.к. помимо таланта обязательно должен быть труд и преодоление себя! 💪 Так что утренние тренировки не только на пользу здоровью и бодрому настроению, но и вклад в вашу осанку и грацию! 😉✨ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Навка.
На комментаторов этот снимок произвел впечатление. "Смотрю на Вас и восхищаюсь Вашей силой воли!!! Сразу становится стыдно за себя!!! Мира, добра и здоровья Вам и Вашей семье!!!!", "Какая Вы умничка", "Очаровательная, талантливая, прекрасная Татьяна", "Чтобы развить необходима природная настойчивость и упрямство)", – писали Татьяне Навке восторженные интернет-обыватели.
Отметим, что спортсменка частенько выкладывает в соцсети мотивационные посты. Звезда убеждает пользователей ежедневно делать упражнения для сохранения здоровья и красоты. Татьяна Навка как-то даже показала эффективное упражнение, которое позволяет проработать все группы мышц, – "динамическая планка".
Поклонники певицы бьют тревогу
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Она до последнего отговаривала артиста
Она набрала больше 12 килограммов
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Безответная любовь
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Мимические морщины
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Кожевникова не замужем
Муж заставляет работать
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Подруга критикует мои отношения
Перезвоните пожалуйста
Кинул меня на деньги
Что дарить на свадьбу?