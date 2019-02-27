"Жульничество и хамство!": взбешенный Сафронов прошелся по наживающимся на Пугачевой
"Мне за две недели раз шесть звонили, пытались продать втридорога билеты в Кремлевский дворец на концерт Аллы, – жалуется самый знаменитый художник России Никас Сафронов. – За каждый просили 320 тысяч рублей, но предлагали 10-процентную скидку при покупке двух контрамарок. Я отказался".
По мнению живописца, пойти на концерт Пугачевой должны иметь возможность как состоявшиеся, так и простые люди. "Но многие из тех, кто обожает Аллу Пугачеву, мечтает увидеть на сцене, прикоснуться к великой певице, не может позволить себе заплатить такие большие деньги перекупщикам, – кричит взбешенный Сафронов. – Я считаю, что бороться с этим можно только одним методом: у спекулянтов не надо ничего покупать – они устроили на имени Аллы жульничество и хамство".
"Я уверен, что концерт будет превосходный, – цитирует Сафронова портал womansstyle.ru. – Она – высочайший профессионал и точно покажет что-то невероятное. Алла Пугачева – очень тонкий и креативный человек. Мы с ней приятельствуем многие годы, начиная с середины 90-х. Она бывает на моих праздниках, я – на ее. И каждое ее мероприятие вызывает самые положительные эмоции".
Напомним, билеты, официальная цена на которые составляла от 3 до 70 тысяч рублей, были раскуплены в первый же день продаж. Ажиотаж создало и известие, что съемка концерта вестись не будет и увидеть выступление можно будет только вживую.
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