Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой

Музыкант Виктор Салтыков рассказал о том, как участники группы "Электроклуб" помогали молодой исполнительнице приобрести известность. По словам певца, Ирине Аллегровой с трудом удавалось подстроиться под образ рок-звезды.





В недавнем интервью Салтыков вспомнил свое знакомство с начинающей артисткой. Как утверждает певец, тогда Ирина производила впечатление "хорошей и гостеприимной" девушки. "Я как раз пришел в "Электроклуб" после Игоря Талькова из популярной группы "Форум". И уже был суперзвездой. А она еще нет. Тогда все было наоборот", – отметил Виктор.

Музыкант рассказал, что с самого начала Ирина Аллегрова была слишком правильной для сцены, поэтому участники коллектива "Электроклуб" просили ее специально носить рваные вещи, чтобы создать образ дерзкой девушки. "Мы заставляли ее одеваться в рваные платья, джинсы. Она была уж слишком партикулярной. Прямо такая вся правильная. Пела песни типа "Голос ребенка" и тому подобные. А ее надо было, как говорил Шукшин, "развратить". Вот мы и развращали. Рвали джинсы на ее коленках и делали из нее модную девушку, рок-певицу. Но все равно ей тяжело приходилось", – передает его слова Teleprogramma.pro.

Впоследствии творческие пути Виктора Салтыкова и Ирины Аллегровой разошлись. Певица ушла из группы и стала работать с Игорем Николаевым. Бывший участник коллектива "Электроклуб" признался, что сейчас они практически не общаются и вряд ли в ближайшее время выпустят совместную песню.