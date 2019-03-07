Пугачева высмеяла выступление украинской певицы Елки

Примадонна всегда говорит, что талантливым людям надо помогать – бездарность сама дорогу пробьет. Украинскую певицу Елку Алла Борисовна считает одаренной. И однажды даже сделала с ней интервью!

"Алла Борисовна тогда меня сильно журила, – вспоминает Елка. – Сказала: первый раз слышу, чтобы так смешно страх завуалировали. Ну честное слово! Она посмеялась надо мной, и сейчас я начинаю понимать, почему".

Из общения с главной певицей страны Елка вынесла несколько важных для профессии артиста уроков. "Я никогда не буду охотиться за модным звучанием, да у меня это и не получится. Зато есть четкое понимание, для чего делается та или иная музыка, и какое место я во всей этой музыкальной иерархии занимаю", – цитирует украинскую певицу журнал "Сапсан".

Артистка родилась в Ужгороде, но сейчас выступает преимущественно в городах России. В ближайших ее планах – концерты в Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Екатеринбурге.

Скорее всего, Елка придет и на шоу Аллы Пугачевой в Кремле, которое состоится 17 апреля. Примадонна не выступала с сольниками десять лет, но по случаю юбилея решила тряхнуть стариной. Цены на ее единственное выступление достигают у перекупщиков 320 тысяч рублей за шестой ряд партера. О том, что уже приглашены на концерт, корреспонденту "Дни.ру" сообщили Филипп Киркоров, Жасмин, Александр Буйнов и многие другие знаменитости.