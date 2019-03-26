Знаменитая модель "забыла" надеть бюстгальтер
Знаменитая модель Хельга Лавкейти невинно поинтересовалась у подписчиков в Instagram: где, по их мнению, лучше провести эту весну. Поклонники быстро сообразили: девушка нашла предлог, чтобы еще раз продемонстрировать фанатам свои неоспоримые достоинства.
Хельга позирует в майке, под которой не оказалось бюстгальтера. Знаменитая модель в позе маленькой смущенной девочки тянет свой единственный предмет туалета вниз – так что разглядеть впечатляющую грудь фанаты смогли в полной мере. За несколько часов зрелищем насладились более 80 тысяч человек – и число продолжает расти.
Пару лет назад появились сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" и сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес уличен в супружеской измене. По данным источников, спортсмен встречался с Хельгой Лавкейти. Утверждается, что его видели в компании модели в то время, когда его супруга Даниэла Оспин находилась на съемках местного телешоу.
Знаменитой модели из России скоро исполнится 27 лет. Хельга Лавкейти приобрела известность благодаря своим формам – у нее тонкая талия и большая грудь. Особенно популярна она стала после участия в откровенных фотосессиях – в том числе по мотивам "Пятидесяти оттенков серого" и в клипах Noize MC. На страницу знаменитой модели в Instagram подписаны 3,8 миллиона человек, передает РЕН ТВ.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Мужчину срочно доставили в больницу
Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
3 сигареты в день много?
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Почему русские женщины себя не любят?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.