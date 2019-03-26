Знаменитая модель "забыла" надеть бюстгальтер

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Вторник 26 марта
Лента новостей
13:33
Учительница избила школьника на уроке
13:26
Главный турнир по латиноамериканским танцам пройдет в Москве
13:25
Журнал Estet отпраздновал юбилей
13:02
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос сорвался
12:46
Бизнесмен устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
12:46
Почему весна сводит с ума
12:23
Найдено эффективное средство от рака простаты
12:19
Под Вологдой пенсионерка умерла из-за оставленной на печи тряпки
12:15
Сделано заявление об убийстве Зеленского
11:44
Володин пригласил ливанцев на форум "Развитие парламентаризма"
11:43
Названа причина решения Трампа по Голанским высотам
11:39
"Фальшивка"-Медведева взбесила россиян
11:29
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
11:24
В Башкирии машина вылетела в кювет и перевернулась
11:03
Назначена дата суда по делу Кокорина и Мамаева
11:01
Мясоед сгрыз свиную голову на глазах у веганов
10:57
Под Челябинском рядом с детским домом поймали голого мужчину
10:46
В аварии под Москвой пострадал человек
10:34
"Хватит калечить детей": на Дайнеко накинулись из-за прививки
10:31
Автобусы с пассажирами попали в смертельное ДТП в Нур-Султане
10:16
Шнуров съехался с Ахеджаковой в одну коммуналку
10:14
Порошенко влепил звонкую пощечину выскочке Зеленскому
10:08
На Урале собака напала на детей
10:03
"Я больше не могу лечиться": Топалов с трубкой во рту сделал заявление
09:46
"Что за дела?": Собчак взорвалась из-за увольнения за купальник
09:44
Россияне разоблачили видео с инопланетянами
09:42
В Москве нашли мертвым генерала ФСБ
09:37
В центре Москвы безработного приезжего ограбили на миллион
09:28
Андрею Малахову нанесли неожиданный удар после обвинений в побоях
09:14
В Баку загорелся крупный ТЦ
09:00
Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)
08:41
Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой
08:41
Арт-ярмарка Happy Market в Москве: время перемен
08:39
Захарова вышла из себя из-за наглого вранья
08:35
Boeing с пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва
08:17
Премьера иммерсивного мюзикла в темноте пройдет в Манеже
08:03
Умер актер Лактемир Дзтиев
07:56
В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии
07:20
Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина
06:37
Пережившая разрыв яичника звезда шоу "Дом-2" залилась слезами
04:20
Всплыла главная тайна группы "Тату"
02:14
Резкое ухудшение здоровья: Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
00:04
Принца Гарри уличили в грязном предательстве семьи
22:00
Утяшева сбежала из страны с ребенком
21:55
Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов
21:53
Как политтехнологи США организовывали беспорядки на Мадагаскаре
21:27
"Я подумал, что это манекен": переделанная подруга Тимати вызвала оторопь
21:08
За избиение Шнурова обещали пять миллионов
21:04
В Ижевске сбили 10-летнего ребенка
20:49
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
20:42
Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
20:15
В московской школе зверски избили ребенка
19:56
Житель Екатеринбурга принес на работу боевую гранату
19:40
Депутаты и сенаторы ищут компромисс по закону о хостелах
19:33
В Тюмени сгорела картинная галерея
19:28
Инопланетный портал: в Ставрополье на видео попало НЛО
19:24
Униженная Бузова оказалась на крыше в пижаме
18:53
Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
18:47
Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем
18:17
Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких оскорблений
18:17
Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло
18:09
Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым
18:04
Ограбление по-русски: два омича украли у друга ковры и коляску
17:13
В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку
17:12
Известная модель заявилась в магазин в откровенном наряде
17:03
Гороскоп на апрель
16:51
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
16:49
Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
16:44
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
16:38
Сеть медицинских лабораторий дарит скидку на все анализы
16:18
Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь
16:03
Объявивший об уходе Шнуров нашел новый способ наживы
16:00
"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
15:58
Странные конфузы из-за возраста
15:57
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине
15:41
Придирчивая Меган Маркл разрушила планы принца Гарри
15:38
В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца
15:33
Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве
15:33
Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале
15:29
Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор
15:24
Весеннее обострение: россиян спасают от психических расстройств
15:14
"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери
14:55
Учительницу уволили за снимок в купальнике
14:53
В Кремле посмеялись над провалом расследования США
14:49
Попавшийся с любовницей юморист втянул Шепелева в грязные разборки
14:48
Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео
14:43
"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех
14:31
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
14:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года
14:17
Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
14:16
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
14:15
Вскрылось имя жениха Бузовой
14:04
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
14:03
"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
13:43
Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
13:37
Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии
13:35
Раскрыт эффективный способ похудения
13:32
"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко
13:23
В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Гороскоп на апрель
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
Шоу-бизнес

Знаменитая модель "забыла" надеть бюстгальтер

Хельга Лавкейти. Фото: instagram.com/helga_model
Знаменитая модель во время очередной фотосессии "забыла" надеть бюстгальтер. Россиянка Хельга Лавкейти была в майке, но это не помешало поклонникам по достоинству оценить формы красавицы.
прочитано 242 раза

Знаменитая модель Хельга Лавкейти невинно поинтересовалась у подписчиков в Instagram: где, по их мнению, лучше провести эту весну. Поклонники быстро сообразили: девушка нашла предлог, чтобы еще раз продемонстрировать фанатам свои неоспоримые достоинства.

ПО ТЕМЕ

Пышная грудь известной ведущей вызвала ажиотаж

Известная модель заявилась в магазин в откровенном наряде

Хельга позирует в майке, под которой не оказалось бюстгальтера. Знаменитая модель в позе маленькой смущенной девочки тянет свой единственный предмет туалета вниз – так что разглядеть впечатляющую грудь фанаты смогли в полной мере. За несколько часов зрелищем насладились более 80 тысяч человек – и число продолжает расти.

Пару лет назад появились сообщения о том, что футболист мадридского "Реала" и сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес уличен в супружеской измене. По данным источников, спортсмен встречался с Хельгой Лавкейти. Утверждается, что его видели в компании модели в то время, когда его супруга Даниэла Оспин находилась на съемках местного телешоу.

Знаменитой модели из России скоро исполнится 27 лет. Хельга Лавкейти приобрела известность благодаря своим формам – у нее тонкая талия и большая грудь. Особенно популярна она стала после участия в откровенных фотосессиях – в том числе по мотивам "Пятидесяти оттенков серого" и в клипах Noize MC. На страницу знаменитой модели в Instagram подписаны 3,8 миллиона человек, передает РЕН ТВ.

Автор: Андрей Евлампиев26 марта 2019, 13:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов
Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине

Шоу-бизнес

Госпитализированной Поргиной сделали операцию
Пышная грудь известной ведущей вызвала ажиотаж
Галкин рассекретил трехлетнюю шпионку
У Владимира Кузьмина заподозрили рак

Проишествия

Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой

Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Шоу-бизнес

"Я больше не могу лечиться": Топалов с трубкой во рту сделал заявление

Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Шоу-бизнес

Племянник Пугачевой попал в жуткое ДТП

Мужчину срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Андрею Малахову нанесли неожиданный удар после обвинений в побоях

Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Спорт

У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
Тутберидзе постигла страшная трагедия
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru