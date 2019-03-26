Пышная грудь известной ведущей вызвала ажиотаж
Известная ведущая – звезда проекта "Страсти по ревизору" и новое лицо "Ревизора" на Новом канале украинского телевидения – потрясла поклонников. Елена Филонова решила не жалеть фанатов и предстала перед ними во всей красе.
Она показала подписчикам своего микроблога в Instagram, как готовится к съемкам. Известная ведущая позировала перед камерами в сексуальном боди красного цвета. Пышная грудь Елены с трудом удерживалась в рамках приличия.
Контрольным выстрелом для фанатов мужского пола стал смелый танец с демонстрацией знаменитого бюста. Поклонников видео сразило наповал.
Напомним, что недавно НТВ попросили объяснить, почему у его ведущих такие глубокие декольте. Выглядывающие из вырезов груди смутили коллег-журналистов из Казахстана. Они обратились по этому поводу с официальным запросом к руководству российского телеканала.
Тем временем в комментариях к посту Филоновой – сплошной восторг. Фигуру известной ведущей сравнивают с гитарой. Фанаты подчеркивают, что Елена выигрывает по сравнению с худосочными моделями. Аппетитные формы известной ведущей называют шикарными и соблазнительными.
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