Известная модель рассмешила нелепым нарядом на подиуме

Российская супермодель приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Наталья Водянова вышла на подиум в наряде, который оценили зрители и пользователи Сети.

Манекенщица открыла показ коллекции греческого модельера Мэри Катранзу. Наталья Водянова появилась перед зрителями и фотографами в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Пользователи Сети признались, что наряд вызывает положительные эмоции, но носить его в повседневной жизни никто бы не решился.

Позже модель опубликовала в Instagram фотографии, на которых она запечатлена в необычном платье. "Настроение дня!" – написала она. Звезда разместила в Stories еще один снимок и добавила анимированное изображение вылупившегося из яйца цыпленка, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, что модель Наталья Водянова живет во Франции с мужем, генеральным директором Berluti Антуаном Арно. Они начали встречаться в 2011 году. Звезда перевезла к возлюбленному детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – Лукаса, Виктора и Неву. В мае 2014-м у пары родился первый общий ребенок – сын Максим, а через два года на свет появился Роман.