Подробности операции тяжелобольной Началовой
В настоящее время исполнительница, на чью долю выпали серьезные испытания, все еще находится в больнице. Юлия Началова по-прежнему в коме, в крайне тяжелом состоянии.
Стали известны подробности проведенной звезде операции. Хирургическое вмешательство длилось два часа, его проводили на ногу, в связи с повторным абсцессом, передает Telegram-канал Mash.
Перед началом Юлии Началовой сделали целый комплекс сложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делу привлекли ведущих специалистов – хирурга из Боткинской и онколога из 40-й больницы Москвы. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы артистка осталась жива.
Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены знаменитости может грозить ампутация, сообщает Starhit.ru. "Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких", – поделился врач. Родители и представители Юлии Началовой пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Юлия Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Затем стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре пациентку ввели в состояние искусственной комы.
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