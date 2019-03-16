Подробности операции тяжелобольной Началовой

Певицу прооперировали из-за угрозы абсцесса в ночь с 15 на 16 марта. Юлия Началова сейчас в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время исполнительница, на чью долю выпали серьезные испытания, все еще находится в больнице. Юлия Началова по-прежнему в коме, в крайне тяжелом состоянии.

Стали известны подробности проведенной звезде операции. Хирургическое вмешательство длилось два часа, его проводили на ногу, в связи с повторным абсцессом, передает Telegram-канал Mash.

Перед началом Юлии Началовой сделали целый комплекс сложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делу привлекли ведущих специалистов – хирурга из Боткинской и онколога из 40-й больницы Москвы. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы артистка осталась жива.

Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены знаменитости может грозить ампутация, сообщает Starhit.ru. "Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких", – поделился врач. Родители и представители Юлии Началовой пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Юлия Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Затем стало известно о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре пациентку ввели в состояние искусственной комы.