Юлия Началова перенесла операцию: возникли осложнения
Из анонимных источников в клинике, где лежит певица, поступила информация о том, что недавно ей была сделана операция на ноге. Именно стертая ступня стала причиной обращения Юлии Началовой в медучреждение, где ее состояние обострилось.
Последствием хирургического вмешательства у исполнительницы стало сильное кровотечение, которое врачам не сразу удалось остановить, передает Super.ru. Данные о том, что певица истекает кровью, появились поздним вечером 15 марта.
Также стало известно, что информация об отеке мозга Юлии Началовой, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. На данный момент состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое.
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