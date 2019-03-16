Юлия Началова перенесла операцию: возникли осложнения

Появились последние новости о состоянии артистки. Врачи сделали находящейся в коме Юлии Началовой операцию.

Из анонимных источников в клинике, где лежит певица, поступила информация о том, что недавно ей была сделана операция на ноге. Именно стертая ступня стала причиной обращения Юлии Началовой в медучреждение, где ее состояние обострилось.

Последствием хирургического вмешательства у исполнительницы стало сильное кровотечение, которое врачам не сразу удалось остановить, передает Super.ru. Данные о том, что певица истекает кровью, появились поздним вечером 15 марта.

Также стало известно, что информация об отеке мозга Юлии Началовой, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. На данный момент состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое.



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